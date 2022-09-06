О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Sons de Aruanda

Альбом  ·  2022

Sons de Aruanda, Vol. 1

#Со всего мира
Sons de Aruanda

Артист

Релиз Sons de Aruanda, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Ponto de Defumação - Defuma Com as Ervas da Jurema

Ponto de Defumação - Defuma Com as Ervas da Jurema

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

2:13

2

Трек Ponto de Iemanjá - Rainha das Ondas, Sereia do Mar

Ponto de Iemanjá - Rainha das Ondas, Sereia do Mar

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

3:57

3

Трек Ponto de Nanã - Sou de Nanã Euá

Ponto de Nanã - Sou de Nanã Euá

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

3:52

4

Трек Ponto de Ogum - Beira Mar

Ponto de Ogum - Beira Mar

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

2:02

5

Трек Ponto de Oxóssi - Pena Dourada

Ponto de Oxóssi - Pena Dourada

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

2:19

6

Трек Ponto de Xangô - Amarra os Inimigos e da um Nó

Ponto de Xangô - Amarra os Inimigos e da um Nó

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

1:53

7

Трек Ponto de Cabocla - Nas Mata de Oxóssi

Ponto de Cabocla - Nas Mata de Oxóssi

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

1:58

8

Трек Ponto de Preto Velho - Ecoou um Canto Forte na Senzala

Ponto de Preto Velho - Ecoou um Canto Forte na Senzala

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

2:34

9

Трек A Bruxa Macumbeira Chegou

A Bruxa Macumbeira Chegou

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

1:53

10

Трек Ponto de Exú Veludo - Canta Veludo

Ponto de Exú Veludo - Canta Veludo

Sons de Aruanda

Sons de Aruanda, Vol. 1

2:14

Информация о правообладателе: Sons de Aruanda - Ana Kelly
