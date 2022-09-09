О нас

Информация о правообладателе: Jahangir Khan
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mena Bala Bala Qisy Jorawe
Mena Bala Bala Qisy Jorawe2023 · Сингл · Inam Malang
Релиз Laka Che Kade Bya Kabul Ta Lare
Laka Che Kade Bya Kabul Ta Lare2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Bahar Pa Khkuli Janan Raghe Tape
Bahar Pa Khkuli Janan Raghe Tape2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Che Yu Khaist Bala Zwani Wi
Che Yu Khaist Bala Zwani Wi2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Jhari Halakan Che Jinako K wafa Nishta de
Jhari Halakan Che Jinako K wafa Nishta de2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Akhera Zamana Shwa
Akhera Zamana Shwa2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Da Bewafa Halakan
Da Bewafa Halakan2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Gula Charta Tala We
Gula Charta Tala We2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Muhabbat Zindabad
Muhabbat Zindabad2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Yar Me Shoqi Dy Da Cricket
Yar Me Shoqi Dy Da Cricket2022 · Сингл · Inam Malang

