О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jayesh Barot

Jayesh Barot

,

Rekha Vasava

Сингл  ·  2022

Tane Love Karu Chu

#Со всего мира
Jayesh Barot

Артист

Jayesh Barot

Релиз Tane Love Karu Chu

#

Название

Альбом

1

Трек Tane Love Karu Chu

Tane Love Karu Chu

Jayesh Barot

,

Rekha Vasava

Tane Love Karu Chu

4:17

Информация о правообладателе: Gold Waves music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Hu Prem Kari Bethi
Hu Prem Kari Bethi2023 · Сингл · Kamlesh Barot
Релиз Thathdi
Thathdi2023 · Сингл · Jayesh Barot
Релиз Nalsarovar Kathe
Nalsarovar Kathe2022 · Сингл · Abhita Patel
Релиз Ubhi Re O Chokari
Ubhi Re O Chokari2022 · Сингл · Jayesh Barot
Релиз Meli Mat Jajo Re
Meli Mat Jajo Re2022 · Сингл · Jayesh Barot
Релиз Pankhi Udi Re Jaje Sajan Na Desh Ma
Pankhi Udi Re Jaje Sajan Na Desh Ma2022 · Сингл · Abhita Patel
Релиз Sajan Kem Kari Bhulay
Sajan Kem Kari Bhulay2022 · Сингл · Abhita Patel
Релиз Radha Mari Kem Rishani Re
Radha Mari Kem Rishani Re2022 · Сингл · Abhita Patel
Релиз Prem Ni Maya
Prem Ni Maya2022 · Сингл · Abhita Patel
Релиз Premi Bewafa
Premi Bewafa2022 · Альбом · Kamlesh Barot
Релиз O Sajna
O Sajna2022 · Сингл · Jayesh Barot
Релиз Tane Love Karu Chu
Tane Love Karu Chu2022 · Сингл · Jayesh Barot
Релиз Yaad Rakhjo
Yaad Rakhjo2022 · Сингл · Jayesh Barot
Релиз Kishmant Ni Kahani
Kishmant Ni Kahani2022 · Альбом · Jayesh Barot
Релиз Vanma Ras Ramadya Re - Single
Vanma Ras Ramadya Re - Single2021 · Сингл · Jayesh Barot
Релиз Tu Ghamand Ma Rahi
Tu Ghamand Ma Rahi2021 · Сингл · Jayesh Barot
Релиз Banas Na Kanthe - Single
Banas Na Kanthe - Single2021 · Сингл · Tejal Thakor
Релиз Mane Vadho Toy Lohi Aave Nai
Mane Vadho Toy Lohi Aave Nai2021 · Альбом · Jayesh Barot
Релиз Chal Tara Bina Ame Jivi Laishu
Chal Tara Bina Ame Jivi Laishu2020 · Альбом · Jayesh Barot
Релиз Matlabi Duniya Ma Kon Chhe Maru
Matlabi Duniya Ma Kon Chhe Maru2020 · Сингл · Jayesh Barot

Похожие артисты

Jayesh Barot
Артист

Jayesh Barot

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож