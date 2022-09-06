О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Wisal Khayal

Wisal Khayal

,

Asma Lata

Сингл  ·  2022

Khwandawar Mashup

#Со всего мира
Wisal Khayal

Артист

Wisal Khayal

Релиз Khwandawar Mashup

#

Название

Альбом

1

Трек Khwandawar Mashup

Khwandawar Mashup

Wisal Khayal

,

Asma Lata

Khwandawar Mashup

6:44

Информация о правообладателе: Wisal Khayal Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Sta Raza Ghwaram
Sta Raza Ghwaram2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Koosi Ta De Ashna
Koosi Ta De Ashna2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Gul Gul Da Yarane
Gul Gul Da Yarane2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Mayen De Krama
Mayen De Krama2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Yar Me Badmash Da
Yar Me Badmash Da2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Duskhushi Ba Mani
Duskhushi Ba Mani2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Tappy
Tappy2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Sharabi
Sharabi2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Baran
Baran2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Darshan
Darshan2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Za Mayeen Shoma Pa Ta
Za Mayeen Shoma Pa Ta2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Mala Janan RaWalay
Mala Janan RaWalay2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Lewaney
Lewaney2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Za Yuma Rakshe Wala
Za Yuma Rakshe Wala2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Bia Kadday Baregi
Bia Kadday Baregi2023 · Сингл · Anwar Khayal
Релиз Bhangre De Shrangawa
Bhangre De Shrangawa2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Ranra Prograam
Ranra Prograam2023 · Альбом · Wisal Khayal
Релиз Qurban Tappay
Qurban Tappay2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Biya Me Oskalay De Sharab
Biya Me Oskalay De Sharab2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Meena Khu Janana pa Kabul Ke Khundkavi
Meena Khu Janana pa Kabul Ke Khundkavi2023 · Сингл · Wisal Khayal

Похожие артисты

Wisal Khayal
Артист

Wisal Khayal

Aditya Samrat
Артист

Aditya Samrat

Khalid Malik
Артист

Khalid Malik

Salma Shah
Артист

Salma Shah

Meena Rana
Артист

Meena Rana

Muskan Ghazal
Артист

Muskan Ghazal

Darshan Khela
Артист

Darshan Khela

Ira Mohanty
Артист

Ira Mohanty

Kiran Sahani
Артист

Kiran Sahani

Sheena Gul
Артист

Sheena Gul

Sabir Shah
Артист

Sabir Shah

Kalsoom
Артист

Kalsoom

Gairat
Артист

Gairat