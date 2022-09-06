О нас

Sabir Shah

Sabir Shah

,

Wagma

Сингл  ·  2022

Pa Ta Ba Tawan Shama

#Со всего мира
Sabir Shah

Артист

Sabir Shah

Релиз Pa Ta Ba Tawan Shama

#

Название

Альбом

1

Трек Pa Ta Ba Tawan Shama

Pa Ta Ba Tawan Shama

Wagma

,

Sabir Shah

Pa Ta Ba Tawan Shama

9:45

Информация о правообладателе: Wagma Pukhtoon Vision
