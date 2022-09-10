О нас

Fida Maseed

Fida Maseed

Сингл  ·  2022

Mor Me Wekhege

#Со всего мира
Fida Maseed

Артист

Fida Maseed

Релиз Mor Me Wekhege

#

Название

Альбом

1

Трек Mor Me Wekhege

Mor Me Wekhege

Fida Maseed

Mor Me Wekhege

4:31

Информация о правообладателе: Zk Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Jalkai Masta Do
Jalkai Masta Do2023 · Сингл · Fida Maseed
Релиз De Mo Paste Dabale
De Mo Paste Dabale2023 · Сингл · Fida Maseed
Релиз Lashki Sha Ro Tita
Lashki Sha Ro Tita2023 · Сингл · Fida Maseed
Релиз Maseed Ye Ka Wazir Ye
Maseed Ye Ka Wazir Ye2023 · Сингл · Fida Maseed
Релиз Pa Bal Watan She Misofar Dai
Pa Bal Watan She Misofar Dai2023 · Сингл · Fida Maseed
Релиз Da Daghe So Kasone Ma Worwa Khabare
Da Daghe So Kasone Ma Worwa Khabare2023 · Сингл · Fida Maseed
Релиз Mor Me Wekhege
Mor Me Wekhege2022 · Сингл · Fida Maseed
Релиз KHAYAL DE SATA ZA PA KALI KI KACHKOL GARZAWOM
KHAYAL DE SATA ZA PA KALI KI KACHKOL GARZAWOM2022 · Сингл · Fida Maseed

