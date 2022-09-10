О нас

Abdullah Wazir

Abdullah Wazir

Сингл  ·  2022

Zra Me Khozeze Kakarai

#Со всего мира
Abdullah Wazir

Артист

Abdullah Wazir

Релиз Zra Me Khozeze Kakarai

#

Название

Альбом

1

Трек Zra Me Khozeze Kakarai

Zra Me Khozeze Kakarai

Abdullah Wazir

Zra Me Khozeze Kakarai

6:18

Информация о правообладателе: Zk Production
Другие альбомы артиста

Релиз Da Gham Tappey
Da Gham Tappey2024 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Beltoon Tapeze
Beltoon Tapeze2024 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Pa Nazir Kezhi Nowye
Pa Nazir Kezhi Nowye2024 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз De Khudai Heela
De Khudai Heela2024 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз De Judai Kakarai
De Judai Kakarai2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Da ye Ziyotai Da
Da ye Ziyotai Da2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Bewafa Janan Tappey
Bewafa Janan Tappey2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Wade De Sagre Wyere Kare
Wade De Sagre Wyere Kare2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз So Qise Waka Che Meene
So Qise Waka Che Meene2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Lailo Warikye Do Tappey
Lailo Warikye Do Tappey2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз De Judai OOR
De Judai OOR2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Ashna De Tu Merzi Do
Ashna De Tu Merzi Do2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Sti Da Meena Na Ko
Sti Da Meena Na Ko2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Pe Toll Tiktok Kushala Dai
Pe Toll Tiktok Kushala Dai2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Gham De Naray Kam Tappey
Gham De Naray Kam Tappey2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Mukhalefe We Der Ko Tapey
Mukhalefe We Der Ko Tapey2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Grona Tapey
Grona Tapey2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Warhiki Werki Misofar Shwal
Warhiki Werki Misofar Shwal2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Che De Balalai Nashwa Grona
Che De Balalai Nashwa Grona2023 · Сингл · Abdullah Wazir
Релиз Misofara Yora
Misofara Yora2023 · Сингл · Abdullah Wazir

