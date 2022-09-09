Информация о правообладателе: Fasih Uddin Soharwardi
Сингл · 2022
Ishq E Nabi
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Taiba Janay2022 · Сингл · Fasih Uddin Soharwardi
Ishq2022 · Сингл · Fasih Uddin Soharwardi
Ishq E Nabi2022 · Сингл · Fasih Uddin Soharwardi
Aanay Walo2022 · Сингл · Fasih Uddin Soharwardi
Hum Ne Marnay2022 · Альбом · Fasih Uddin Soharwardi
Behak Sakoon2022 · Альбом · Fasih Uddin Soharwardi
Panjatan2022 · Альбом · Fasih Uddin Soharwardi
Mustafa Kehte Kehte2012 · Сборник · Fasih Uddin Soharwardi
Naat-eMustafa2007 · Альбом · Fasih Uddin Soharwardi
Panjtan Ka Ghulam1995 · Альбом · Fasih Uddin Soharwardi
Ni Mitye Madine Diye1993 · Альбом · Fasih Uddin Soharwardi
Sarkar Da Dar1991 · Альбом · Fasih Uddin Soharwardi