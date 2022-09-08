О нас

Информация о правообладателе: Haider Baheer
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Peghore Jora We
Peghore Jora We2024 · Сингл · Noor Esar
Релиз Ka Ma Wale Sta Par Sar
Ka Ma Wale Sta Par Sar2023 · Сингл · Noor Esar
Релиз Khwand Kawe Da Shaiste Las
Khwand Kawe Da Shaiste Las2023 · Сингл · Noor Esar
Релиз Ala Rabashe Akhtar
Ala Rabashe Akhtar2023 · Сингл · Noor Esar
Релиз Marga Sanga Gulan Wre
Marga Sanga Gulan Wre2023 · Сингл · Noor Esar
Релиз Da Kamzori Zra Khawanda
Da Kamzori Zra Khawanda2023 · Альбом · Noor Esar
Релиз Sakht Qanon Da Beltana
Sakht Qanon Da Beltana2023 · Сингл · Noor Esar
Релиз Dwa Starge De Mre Banra De Sra
Dwa Starge De Mre Banra De Sra2023 · Сингл · Noor Esar
Релиз Sok Che Ta Rayada We
Sok Che Ta Rayada We2023 · Сингл · Noor Esar
Релиз Za Che Darsham Na Sabregam
Za Che Darsham Na Sabregam2022 · Сингл · Noor Esar
Релиз Pa Sena Ke Me Yow Zra De
Pa Sena Ke Me Yow Zra De2022 · Сингл · Noor Esar
Релиз Muz Da Dwaro Par Nama De
Muz Da Dwaro Par Nama De2022 · Сингл · Noor Esar
Релиз Judai De Dase Khwar Krama
Judai De Dase Khwar Krama2022 · Альбом · Noor Esar
Релиз Sam Gore La Facebooka
Sam Gore La Facebooka2022 · Альбом · Noor Esar
Релиз Ala Zamoz Yari Nashi
Ala Zamoz Yari Nashi2022 · Альбом · Noor Esar
Релиз Zamoz Umedwar Abdurehman De
Zamoz Umedwar Abdurehman De2022 · Альбом · Noor Esar
Релиз Za Kho Gul Wam Ta Kram Panre Panre
Za Kho Gul Wam Ta Kram Panre Panre2022 · Альбом · Noor Esar
Релиз Larale Wada Shawale
Larale Wada Shawale2022 · Альбом · Noor Esar
Релиз Khali Ma Darta Wakatal
Khali Ma Darta Wakatal2022 · Альбом · Noor Esar
Релиз Pasrlay Ba Rase
Pasrlay Ba Rase2021 · Альбом · Noor Esar

Похожие артисты

Noor Esar
Артист

Noor Esar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож