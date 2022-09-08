Информация о правообладателе: Haider Baheer
Сингл · 2022
Muz Da Dwaro Par Nama De
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Peghore Jora We2024 · Сингл · Noor Esar
Ka Ma Wale Sta Par Sar2023 · Сингл · Noor Esar
Khwand Kawe Da Shaiste Las2023 · Сингл · Noor Esar
Ala Rabashe Akhtar2023 · Сингл · Noor Esar
Marga Sanga Gulan Wre2023 · Сингл · Noor Esar
Da Kamzori Zra Khawanda2023 · Альбом · Noor Esar
Sakht Qanon Da Beltana2023 · Сингл · Noor Esar
Dwa Starge De Mre Banra De Sra2023 · Сингл · Noor Esar
Sok Che Ta Rayada We2023 · Сингл · Noor Esar
Za Che Darsham Na Sabregam2022 · Сингл · Noor Esar
Pa Sena Ke Me Yow Zra De2022 · Сингл · Noor Esar
Muz Da Dwaro Par Nama De2022 · Сингл · Noor Esar
Judai De Dase Khwar Krama2022 · Альбом · Noor Esar
Sam Gore La Facebooka2022 · Альбом · Noor Esar
Ala Zamoz Yari Nashi2022 · Альбом · Noor Esar
Zamoz Umedwar Abdurehman De2022 · Альбом · Noor Esar
Za Kho Gul Wam Ta Kram Panre Panre2022 · Альбом · Noor Esar
Larale Wada Shawale2022 · Альбом · Noor Esar
Khali Ma Darta Wakatal2022 · Альбом · Noor Esar
Pasrlay Ba Rase2021 · Альбом · Noor Esar