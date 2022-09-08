О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Haider Baheer
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Bewafa Shwala
Bewafa Shwala2024 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Pa Ma Mayana Jenay lara
Pa Ma Mayana Jenay lara2024 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Rasha Che Jora Ywa Tiktok Ko Sara
Rasha Che Jora Ywa Tiktok Ko Sara2024 · Сингл · Fazal Khan Marwat
Релиз Raghle Navi Kala Da Ghamo Sara
Raghle Navi Kala Da Ghamo Sara2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Da Pasarlo Ph Intizar
Da Pasarlo Ph Intizar2023 · Сингл · Kamal Sardi Khel
Релиз Ma Sta Ph Eshq
Ma Sta Ph Eshq2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Ma De V Qasam
Ma De V Qasam2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Tal Ph Sama lar Za
Tal Ph Sama lar Za2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Da Pak Nabi Mo
Da Pak Nabi Mo2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Muslima Toro La
Muslima Toro La2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Arman Arman Day Laila
Arman Arman Day Laila2023 · Сингл · Abdul Halim Bacha
Релиз Pakhton Yuma marwat Yuma
Pakhton Yuma marwat Yuma2023 · Сингл · Zahirudin Marwat
Релиз Na Na Na Na Makawa
Na Na Na Na Makawa2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Arman De Arman Tapay
Arman De Arman Tapay2023 · Сингл · Fazal Khan Marwat
Релиз Beltoona Dumra Dardawal Kra
Beltoona Dumra Dardawal Kra2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Lewano Shwo Sta Naqam Ashiq
Lewano Shwo Sta Naqam Ashiq2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Da Meene Zor Na Khabar Na Ye
Da Meene Zor Na Khabar Na Ye2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Meena Me Pate Da Nemgare
Meena Me Pate Da Nemgare2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Ta Kho Pa Nema Lar Ke Prekhodama
Ta Kho Pa Nema Lar Ke Prekhodama2023 · Сингл · Mushtaq Marwat
Релиз Sta Pa Stargo Ke Shal Dai
Sta Pa Stargo Ke Shal Dai2023 · Сингл · Mushtaq Marwat

Похожие артисты

Mushtaq Marwat
Артист

Mushtaq Marwat

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож