Информация о правообладателе: Haider Baheer
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Raza Che Meena Sara Wakro
Raza Che Meena Sara Wakro2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Janan Me Shkulai Nazamin Dai
Janan Me Shkulai Nazamin Dai2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Treshar Ma Yada Wa
Treshar Ma Yada Wa2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Daley Wa Ashna Ta
Daley Wa Ashna Ta2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Sanga Matal Dey
Sanga Matal Dey2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Rakib Kuab Ghapa Zhey
Rakib Kuab Ghapa Zhey2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Che Larnga Panga Zee Naa
Che Larnga Panga Zee Naa2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Dey Sardar Ajab Khan
Dey Sardar Ajab Khan2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Da Nawab Khan Dummar Karwan Da
Da Nawab Khan Dummar Karwan Da2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Zamuz Kwaza Ashna
Zamuz Kwaza Ashna2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Akpala Merzey Bandey Chaley Ze
Akpala Merzey Bandey Chaley Ze2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Program Tu Warh Gaya
Program Tu Warh Gaya2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Taas Waya Da Dewy Guti
Taas Waya Da Dewy Guti2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Wrak Kal Zwanan Musafarey
Wrak Kal Zwanan Musafarey2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Rakeba Madan Sta Dey
Rakeba Madan Sta Dey2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Ure Da Mena Ure Da
Ure Da Mena Ure Da2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Sherena Sabar Wa Ka
Sherena Sabar Wa Ka2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Pa Muze Tara Sey Shpa Pa Sucho
Pa Muze Tara Sey Shpa Pa Sucho2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Taram De Wach Pa Pari Kana
Taram De Wach Pa Pari Kana2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Uss Dunya Nura Na Manam
Uss Dunya Nura Na Manam2023 · Сингл · Naseeb Wazir

Похожие артисты

Naseeb Wazir
Артист

Naseeb Wazir

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож