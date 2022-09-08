О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Amjad Kurmewal
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Badmash Janana
Badmash Janana2024 · Альбом · Amjad Kurmewal
Релиз Pa Bam Ra Khesha
Pa Bam Ra Khesha2024 · Альбом · Amjad Kurmewal
Релиз Che Nazar Ke Me Yar Rashi
Che Nazar Ke Me Yar Rashi2024 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Kali Watan De Rana Pate
Kali Watan De Rana Pate2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Janan Me Wrak De
Janan Me Wrak De2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Da Zra Parhar Me Na Joregi
Da Zra Parhar Me Na Joregi2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Khkulai Khu Yam Khu Domra Nayam
Khkulai Khu Yam Khu Domra Nayam2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Khude Kho De Zulfe Pa Las Raka
Khude Kho De Zulfe Pa Las Raka2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Che Kawe Rang Pa Rang Dawlona
Che Kawe Rang Pa Rang Dawlona2023 · Альбом · Amjad Kurmewal
Релиз Awl Ba Mung Kara Ratlale
Awl Ba Mung Kara Ratlale2023 · Альбом · Amjad Kurmewal
Релиз Pa Musafar Mayana Nashe
Pa Musafar Mayana Nashe2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Da Khpal Naseeb Na Gilaman Yam
Da Khpal Naseeb Na Gilaman Yam2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз De Manana Na Herege Yara Pama Grana
De Manana Na Herege Yara Pama Grana2023 · Альбом · Amjad Kurmewal
Релиз Mayan Darbande Yama
Mayan Darbande Yama2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Meena Dera Grana Da
Meena Dera Grana Da2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Janana Der Me Zawrawe
Janana Der Me Zawrawe2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Pa Safar Tlale De Wai
Pa Safar Tlale De Wai2023 · Сингл · Bakhan Minawal
Релиз Grane Qabool Shawe Me Swalona De
Grane Qabool Shawe Me Swalona De2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Pa Mera De So Dazona Kram
Pa Mera De So Dazona Kram2023 · Сингл · Amjad Kurmewal
Релиз Musafari Da Dera Grana
Musafari Da Dera Grana2023 · Альбом · Amjad Kurmewal

Похожие артисты

Amjad Kurmewal
Артист

Amjad Kurmewal

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож