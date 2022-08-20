О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

#

Название

Альбом

1

Трек Embarque na Fantasia

Embarque na Fantasia

G.R.E.S.V. Império Andreense

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:14

2

Трек Quilombo Batataes - Histórias de um Povo

Quilombo Batataes - Histórias de um Povo

E.S.V. Riachuelo

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:38

3

Трек Folia: Me Alucina, Me Fascina, Me Seduz e Me Conduz Nessa Viagem Carnavalesca!

Folia: Me Alucina, Me Fascina, Me Seduz e Me Conduz Nessa Viagem Carnavalesca!

G.R.E.S.V. Comigo Ninguém Pode

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:09

4

Трек Odisséia Tupinambá

Odisséia Tupinambá

G.R.E.S.V. Imperador Terra Nova

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

5:05

5

Трек Ora Yê Yê Ô… Oxum, Axé! Salve Maria! Mãe Menininha do Candomblé

Ora Yê Yê Ô… Oxum, Axé! Salve Maria! Mãe Menininha do Candomblé

G.R.C.E.S.V. Águia Imperial

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

5:12

6

Трек Eparrey

Eparrey

G.R.E.S.V. Mocidade Independente

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:05

7

Трек Mágicka

Mágicka

S.C.V. Leões da Folia

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

5:39

8

Трек Miscigenação Brasil

Miscigenação Brasil

G.R.E.S.V. Gaviões Imperiais

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

3:42

9

Трек Daomé, Berço da Afrodescendência Brasileira

Daomé, Berço da Afrodescendência Brasileira

S.R.C.E.S.V. Império de Daomé

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:45

10

Трек As Five - Viva a Diferença

As Five - Viva a Diferença

G.R.E.S.V.Ch. Unidos do Madruga

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

5:39

11

Трек Resistir para Existir

Resistir para Existir

G.R.E.S.V. Portella Guerreira

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:52

12

Трек O Malungo Chico Science

O Malungo Chico Science

G.R.E.S.V. Santa Cruz Imperial

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

3:47

13

Трек Da Luta pelo Sonho de Criança a Conquista. A Vida e o Sucesso de Luiz Melodia

Da Luta pelo Sonho de Criança a Conquista. A Vida e o Sucesso de Luiz Melodia

G.R.E.S.V. Mocidade Paulista

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

5:43

14

Трек Íbis - Do Sagrado ao Pernambucano

Íbis - Do Sagrado ao Pernambucano

G.R.E.S.V. Princesa Isabel

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:58

15

Трек Kaingang

Kaingang

G.R.E.S.V. Arrebatados por Momo

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

5:36

16

Трек Zeus

Zeus

G.R.E.S.V. Acadêmicos da Coruja

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:06

17

Трек Uma História de Ifá - Elegibô

Uma História de Ifá - Elegibô

G.R.E.S.V. Lagarto Feroz

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:52

18

Трек O Bicho Vai Pegar! Salve-Se Quem Puder

O Bicho Vai Pegar! Salve-Se Quem Puder

G.R.E.S.V. Brilho de Fogo

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

5:04

19

Трек Devoraram a Nossa Terra

Devoraram a Nossa Terra

G.R.E.S.V. Colombina Apaixonada

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:45

20

Трек Seu Zé, Andarilho, Contador de Histórias, Laroyê!

Seu Zé, Andarilho, Contador de Histórias, Laroyê!

G.R.E.S.V. União de Niterói

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:03

21

Трек Tejucupapo

Tejucupapo

S.C. Consulado

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

5:16

22

Трек Carnaval, Te Amo! na Vida És Tudo pra Mim!

Carnaval, Te Amo! na Vida És Tudo pra Mim!

G.R.E.S.V. Remeiros

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

3:54

23

Трек O Outro Lado do Rebouças… Há uma Luz no Fim do Túnel, o Negro André

O Outro Lado do Rebouças… Há uma Luz no Fim do Túnel, o Negro André

G.R.E.S.V. Arte Yorubá

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:39

24

Трек Okê Arô Oxóssi Caçador

Okê Arô Oxóssi Caçador

E.S.V. Camisa Verde

Sambas de Enredo 2022 - Grupo de Acesso Liesv Carnaval Virtual

4:27

Информация о правообладателе: LIESV
