The Oklahoma Wranglers

The Oklahoma Wranglers

Альбом  ·  1950

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

#Фолк
The Oklahoma Wranglers

Артист

The Oklahoma Wranglers

Релиз The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

#

Название

Альбом

1

Трек Savannah River Rag

Savannah River Rag

The Oklahoma Wranglers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

2:02

2

Трек Drive My Blues Away

Drive My Blues Away

The Oklahoma Wranglers

,

The Willis Brothers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

3:05

3

Трек Lonesome Polecat

Lonesome Polecat

The Oklahoma Wranglers

,

The Willis Brothers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

2:26

4

Трек Poor Boy

Poor Boy

The Willis Brothers

,

The Oklahoma Wranglers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

2:57

5

Трек Down Yonder

Down Yonder

The Oklahoma Wranglers

,

Guy Willis

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

3:17

6

Трек I Don't Know

I Don't Know

The Willis Brothers

,

The Oklahoma Wranglers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

2:43

7

Трек Back Up And Push

Back Up And Push

The Oklahoma Wranglers

,

Guy Willis

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

2:58

8

Трек The Waltz

The Waltz

The Willis Brothers

,

The Oklahoma Wranglers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

2:52

9

Трек Monongahela Valley

Monongahela Valley

The Oklahoma Wranglers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

2:48

10

Трек Wrangler Boogie

Wrangler Boogie

The Willis Brothers

,

The Oklahoma Wranglers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

3:02

11

Трек Unhappy New Year

Unhappy New Year

The Oklahoma Wranglers

The Oklahoma Wranglers - Savannah River Rag and his top 10 of hits

2:36

Информация о правообладателе: Digital World Contents S.A.S.
