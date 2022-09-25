О нас

Информация о правообладателе: SQVA KRASAVA
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз Хавай
Хавай2025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Наша программа
Наша программа2025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Стал за неделю
Стал за неделю2025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Лень
Лень2025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Глуп
Глуп2025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Кто тут красава
Кто тут красава2025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Пусибой
Пусибой2025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Бедбарсы 2
Бедбарсы 22025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз 50\50
50\502025 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Истоки
Истоки2025 · Альбом · SQVA KRASAVA
Релиз Девять полторашек
Девять полторашек2024 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Кладовка
Кладовка2024 · Альбом · SQVA KRASAVA
Релиз Всё хорошо
Всё хорошо2024 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Аргумент
Аргумент2024 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Капсула времени
Капсула времени2024 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Friendly Fire
Friendly Fire2024 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Конфетка
Конфетка2024 · Сингл · Егор Кринж
Релиз Я такой как ты
Я такой как ты2024 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Крайний (Нет)
Крайний (Нет)2024 · Сингл · SQVA KRASAVA
Релиз Факты
Факты2024 · Сингл · SQVA KRASAVA

