אבי אמתי

אבי אמתי

Альбом  ·  2018

בקצב הלב

#Рок
אבי אמתי

Артист

אבי אמתי

Релиз בקצב הלב

#

Название

Альбом

1

Трек במהירות האור

במהירות האור

אבי אמתי

בקצב הלב

5:38

2

Трек עוזב את העיר

עוזב את העיר

אבי אמתי

בקצב הלב

4:45

3

Трек בקצב הלב

בקצב הלב

אבי אמתי

בקצב הלב

4:35

4

Трек רוקנרול הולך יופי אהבה

רוקנרול הולך יופי אהבה

אבי אמתי

בקצב הלב

3:58

5

Трек שקט

שקט

אבי אמתי

בקצב הלב

5:33

6

Трек העולם קורא לך

העולם קורא לך

אבי אמתי

בקצב הלב

4:13

7

Трек קליפורניה

קליפורניה

אבי אמתי

בקצב הלב

4:31

8

Трек חתולת רחוב

חתולת רחוב

אבי אמתי

בקצב הלב

4:32

9

Трек פעימה

פעימה

אבי אמתי

בקצב הלב

4:53

10

Трек אוקינוס

אוקינוס

אבי אמתי

בקצב הלב

5:30

11

Трек הגשר הישן

הגשר הישן

אבי אמתי

בקצב הלב

3:56

12

Трек נהר הכאב

נהר הכאב

אבי אמתי

בקצב הלב

6:01

13

Трек נפלא

נפלא

אבי אמתי

בקצב הלב

4:36

14

Трек מעבר לפינה

מעבר לפינה

אבי אמתי

בקצב הלב

5:20

Информация о правообладателе: Kame'a
