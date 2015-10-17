О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

SHACKLΣS

SHACKLΣS

Альбом  ·  2015

West Coast Live Destruction

Контент 18+

#Рок
SHACKLΣS

Артист

SHACKLΣS

Релиз West Coast Live Destruction

#

Название

Альбом

1

Трек Self Substantiate

Self Substantiate

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

0:44

2

Трек Issues

Issues

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

1:14

3

Трек Leech

Leech

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

1:15

4

Трек Fradulent

Fradulent

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

1:01

5

Трек Blood And Bone

Blood And Bone

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

0:58

6

Трек Ravenous

Ravenous

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

0:55

7

Трек Your Skin, My Graft

Your Skin, My Graft

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

1:01

8

Трек Obsolete

Obsolete

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

1:03

9

Трек Sect

Sect

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

0:48

10

Трек Engulfed

Engulfed

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

1:27

11

Трек Toasted

Toasted

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

0:46

12

Трек Supposed Altruism

Supposed Altruism

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

0:48

13

Трек Gloat

Gloat

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

0:53

14

Трек Left Behind

Left Behind

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

0:49

15

Трек Always A Slave

Always A Slave

SHACKLΣS

West Coast Live Destruction

1:44

Информация о правообладателе: Life.lair.regret. Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз HATREDS RESERVOIR
HATREDS RESERVOIR2020 · Альбом · SHACKLΣS
Релиз NOT AS THEY APPEAR
NOT AS THEY APPEAR2020 · Сингл · SHACKLΣS
Релиз Split with Fissure
Split with Fissure2016 · Альбом · SHACKLΣS
Релиз West Coast Live Destruction
West Coast Live Destruction2015 · Альбом · SHACKLΣS
Релиз Disposed Of
Disposed Of2013 · Альбом · SHACKLΣS
Релиз SHACKLΣS
SHACKLΣS2013 · Сингл · SHACKLΣS
Релиз Split with Worn Out
Split with Worn Out2013 · Альбом · SHACKLΣS
Релиз Dissolve To Nothing
Dissolve To Nothing2012 · Альбом · SHACKLΣS
Релиз Maunder
Maunder2012 · Альбом · SHACKLΣS

Похожие артисты

SHACKLΣS
Артист

SHACKLΣS

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож