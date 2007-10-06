О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Al2 El Aldeano

Al2 El Aldeano

Альбом  ·  2007

Record Pilacion, Vol. 1

Контент 18+

#Рэп
Al2 El Aldeano

Артист

Al2 El Aldeano

Релиз Record Pilacion, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Inmortales (Feat. El Adversario)

Inmortales (Feat. El Adversario)

Al2 El Aldeano

,

El Adversario

Record Pilacion, Vol. 1

4:57

2

Трек Mas Que Musica (Feat. Maguech)

Mas Que Musica (Feat. Maguech)

Al2 El Aldeano

,

Maguech

Record Pilacion, Vol. 1

4:26

3

Трек Honor (Feat. Profugo)

Honor (Feat. Profugo)

Al2 El Aldeano

,

profugo

Record Pilacion, Vol. 1

6:15

4

Трек Fuego (Feat. Raudel E. Patriota)

Fuego (Feat. Raudel E. Patriota)

Al2 El Aldeano

,

Raudel E. Patriota

Record Pilacion, Vol. 1

4:43

5

Трек Mi Vieja (Feat. Brebajeman)

Mi Vieja (Feat. Brebajeman)

Al2 El Aldeano

,

Brebajeman

Record Pilacion, Vol. 1

4:51

6

Трек Que Manera de Estar Ciego (Feat. Osvaldo)

Que Manera de Estar Ciego (Feat. Osvaldo)

Al2 El Aldeano

,

Osvaldo

Record Pilacion, Vol. 1

5:12

7

Трек Koniec (Feat. Mykel Xtremo)

Koniec (Feat. Mykel Xtremo)

Al2 El Aldeano

,

Mykel Xtremo

Record Pilacion, Vol. 1

5:21

8

Трек Porque Despues No Puedo (Feat. Randy Acosta)

Porque Despues No Puedo (Feat. Randy Acosta)

Al2 El Aldeano

,

Randy Acosta

Record Pilacion, Vol. 1

5:05

9

Трек La Universidad del Rap (Feat. El Discipulo)

La Universidad del Rap (Feat. El Discipulo)

Al2 El Aldeano

,

El Discipulo

Record Pilacion, Vol. 1

5:06

10

Трек Se Te Acabo la Fiesta (Feat. El Enano)

Se Te Acabo la Fiesta (Feat. El Enano)

Al2 El Aldeano

,

El Enano

Record Pilacion, Vol. 1

3:46

11

Трек Vampiros (Feat. Soandry)

Vampiros (Feat. Soandry)

Al2 El Aldeano

,

Soandry

Record Pilacion, Vol. 1

5:34

12

Трек El Abuso (Feat. Michel)

El Abuso (Feat. Michel)

Al2 El Aldeano

,

Michel

Record Pilacion, Vol. 1

5:41

13

Трек Resurrepcion (Feat. Raudel E. Patriota)

Resurrepcion (Feat. Raudel E. Patriota)

Al2 El Aldeano

,

Raudel E. Patriota

Record Pilacion, Vol. 1

7:04

Информация о правообладателе: La Aldea Production
