Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Vanessa Moraes

Vanessa Moraes

Альбом  ·  2001

Ao Rei da Eternidade

#Нью-эйдж
Vanessa Moraes

Артист

Vanessa Moraes

Релиз Ao Rei da Eternidade

#

Название

Альбом

1

Трек Ao Rei da Eternidade (Playback)

Ao Rei da Eternidade (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

4:10

2

Трек Desabafo (Playback)

Desabafo (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

5:53

3

Трек Jesus Irá Voltar (Playback)

Jesus Irá Voltar (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:24

4

Трек Ser Criança Outra Vez (Playback)

Ser Criança Outra Vez (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:29

5

Трек Sempre Vou Te Amar (Playback)

Sempre Vou Te Amar (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

4:16

6

Трек Deus Velará por Ti (Playback)

Deus Velará por Ti (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:10

7

Трек Eu Não Merecia (Playback)

Eu Não Merecia (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:58

8

Трек Deus Escreve a Nossa História (Playback)

Deus Escreve a Nossa História (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

4:31

9

Трек Motivo do Nosso Louvor (Playback)

Motivo do Nosso Louvor (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

4:09

10

Трек Jesus Cristo É Amor (Playback)

Jesus Cristo É Amor (Playback)

Vanessa Moraes

,

Henrique Figueira

Ao Rei da Eternidade

5:03

11

Трек Por Tua Causa (Playback)

Por Tua Causa (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:49

12

Трек Tudo Bem (Playback)

Tudo Bem (Playback)

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:36

Информация о правообладателе: Multiculturarte
