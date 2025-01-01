О нас

Eduardo Dias - Curumu

Eduardo Dias - Curumu

Альбом  ·  1994

Sarakura-Mirá

Eduardo Dias - Curumu

Артист

Eduardo Dias - Curumu

Релиз Sarakura-Mirá

#

Название

Альбом

1

Трек Canto de Chegada

Canto de Chegada

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

3:24

2

Трек Boi ao Contrário

Boi ao Contrário

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

3:40

3

Трек Águas

Águas

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

3:51

4

Трек Conto de Cantador

Conto de Cantador

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

4:19

5

Трек Sonho de Brasil

Sonho de Brasil

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

3:18

6

Трек Canto por Aqui Ficar

Canto por Aqui Ficar

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

3:22

7

Трек Serra da Escama

Serra da Escama

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

3:31

8

Трек Lenda do Boto

Lenda do Boto

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

3:08

9

Трек Valsa para Ana Clara

Valsa para Ana Clara

Eduardo Dias - Curumu

,

Nazinha

Sarakura-Mirá

4:07

10

Трек Flor da Paixão

Flor da Paixão

Eduardo Dias - Curumu

,

Nazinha

Sarakura-Mirá

3:52

11

Трек Matutando

Matutando

Eduardo Dias - Curumu

,

Nazinha

Sarakura-Mirá

3:20

12

Трек Carta da Ira

Carta da Ira

Eduardo Dias - Curumu

Sarakura-Mirá

4:16

Информация о правообладателе: Brilho
Релиз Lendas da Amazônia
Lendas da Amazônia2024 · Альбом · Eduardo Dias - Curumu
Релиз Pedra Verde, Muiraquitã
Pedra Verde, Muiraquitã2024 · Сингл · Eduardo Dias - Curumu
Релиз Carimbó do Baixo Amazonas e Outros Batuques
Carimbó do Baixo Amazonas e Outros Batuques2010 · Альбом · Eduardo Dias - Curumu
Релиз Eduardo Dias
Eduardo Dias1995 · Альбом · Eduardo Dias - Curumu
Релиз Sarakura-Mirá
Sarakura-Mirá1994 · Альбом · Eduardo Dias - Curumu
Релиз Estrela Negra
Estrela Negra1991 · Альбом · Eduardo Dias - Curumu

Eduardo Dias - Curumu
Артист

Eduardo Dias - Curumu

