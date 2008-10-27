О нас

Al2 El Aldeano

Al2 El Aldeano

Альбом  ·  2008

Miseria Humana

Контент 18+

#Хип-хоп
Al2 El Aldeano

Артист

Al2 El Aldeano

Релиз Miseria Humana

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

3:37

2

Трек Miseria Humana

Miseria Humana

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

6:02

3

Трек Me Kago

Me Kago

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

4:37

4

Трек Sin Titulo (Feat. El B)

Sin Titulo (Feat. El B)

Al2 El Aldeano

,

EL B

Miseria Humana

4:46

5

Трек El Himno del Autista del Realismo

El Himno del Autista del Realismo

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

3:34

6

Трек Retrato Hablado

Retrato Hablado

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

4:07

7

Трек Solo y Vacio

Solo y Vacio

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

4:12

8

Трек Cuba Escuchame (Feat. Danay)

Cuba Escuchame (Feat. Danay)

Al2 El Aldeano

,

Danay Suarez

Miseria Humana

3:43

9

Трек La Aprendiz

La Aprendiz

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

4:32

10

Трек C Vola

C Vola

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

3:33

11

Трек La Niña Robot

La Niña Robot

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

4:07

12

Трек Por Si Mañana No Estoy (Feat. Escuadrón Patriota)

Por Si Mañana No Estoy (Feat. Escuadrón Patriota)

Al2 El Aldeano

,

Escuadrón Patriota

Miseria Humana

7:21

13

Трек Bonus Track

Bonus Track

Al2 El Aldeano

Miseria Humana

5:17

Информация о правообладателе: La Aldea Production
