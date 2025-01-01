О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Walter de Figueiredo

Walter de Figueiredo

Альбом  ·  1994

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

Walter de Figueiredo

Артист

Walter de Figueiredo

Релиз Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

#

Название

Альбом

1

Трек Prece de Abertura

Prece de Abertura

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

2:23

2

Трек Saudação a Oxalá

Saudação a Oxalá

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

2:01

3

Трек Salve a Pemba

Salve a Pemba

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:24

4

Трек Saudação a Oxoce

Saudação a Oxoce

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:48

5

Трек Saudação a Ogum

Saudação a Ogum

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

2:05

6

Трек Saudação a Xangô

Saudação a Xangô

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:44

7

Трек Saudação a Inhançã

Saudação a Inhançã

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

2:27

8

Трек Saudação a Iemanjá

Saudação a Iemanjá

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

0:53

9

Трек Saudação a Oxun

Saudação a Oxun

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:20

10

Трек Saudação a Cosme e Damião

Saudação a Cosme e Damião

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:17

11

Трек Saudações aos Pretos Velhos

Saudações aos Pretos Velhos

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

2:44

12

Трек Ponto de Abertura

Ponto de Abertura

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:01

13

Трек Ponto de Chamada

Ponto de Chamada

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

2:20

14

Трек Coral

Coral

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:34

15

Трек Arranca Toco

Arranca Toco

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:54

16

Трек Bahia É Terra de Dois

Bahia É Terra de Dois

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:38

17

Трек Cade Doun

Cade Doun

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:36

18

Трек Eu Vi Doun

Eu Vi Doun

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:26

19

Трек Os Quindins

Os Quindins

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:50

20

Трек Salve a Gloria

Salve a Gloria

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:36

21

Трек Lampião da Bahia

Lampião da Bahia

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:56

22

Трек É Lua Nova

É Lua Nova

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:02

23

Трек Deus Lhe de Boa Noite Sa Dona

Deus Lhe de Boa Noite Sa Dona

Walter de Figueiredo

Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças

1:26

Информация о правообладателе: A Universal
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças
Umbanda Abertura e Encerramento de Trabalhos: Caboclo Preto Velho Crianças1994 · Альбом · Walter de Figueiredo

Похожие артисты

Walter de Figueiredo
Артист

Walter de Figueiredo

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож