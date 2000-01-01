О нас

אבי אמתי

אבי אמתי

Альбом  ·  2000

מחשבות ביום בהיר

#Рок
אבי אמתי

Артист

אבי אמתי

Релиз מחשבות ביום בהיר

#

Название

Альбом

1

Трек מלאך כחול

מלאך כחול

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

2:59

2

Трек שדות תות

שדות תות

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

3:43

3

Трек אחרי המלחמה

אחרי המלחמה

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

5:49

4

Трек קחי אותי הלילה

קחי אותי הלילה

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

4:21

5

Трек טוב שאת

טוב שאת

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

3:44

6

Трек אל הנהר

אל הנהר

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

3:18

7

Трек זקוק לאהבתך

זקוק לאהבתך

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

4:33

8

Трек ברך אותי אבי

ברך אותי אבי

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

5:18

9

Трек לולי

לולי

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

3:54

10

Трек תחנה בזמן

תחנה בזמן

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

3:26

11

Трек רוקדת

רוקדת

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

4:49

12

Трек שחרר אותי

שחרר אותי

אבי אמתי

מחשבות ביום בהיר

4:43

Информация о правообладателе: Kame'a
Волна по релизу


