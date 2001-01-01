О нас

Vanessa Moraes

Альбом  ·  2001

Ao Rei da Eternidade

#Рок
Артист

Релиз Ao Rei da Eternidade

#

Название

Альбом

1

Трек Ao Rei da Eternidade

Ao Rei da Eternidade

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

4:10

2

Трек Desabafo

Desabafo

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

5:49

3

Трек Jesus Irá Voltar

Jesus Irá Voltar

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:23

4

Трек Ser Criança Outra Vez

Ser Criança Outra Vez

Vanessa Moraes

,

Josué Teodoro

,

Laila Torres

Ao Rei da Eternidade

3:28

5

Трек Sempre Vou Te Amar

Sempre Vou Te Amar

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

4:15

6

Трек Deus Velará por Ti

Deus Velará por Ti

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:09

7

Трек Eu Não Merecia

Eu Não Merecia

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:51

8

Трек Deus Escreve a Nossa História

Deus Escreve a Nossa História

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

4:31

9

Трек Motivo do Nosso Louvor

Motivo do Nosso Louvor

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

4:09

10

Трек Jesus Cristo É o Amor

Jesus Cristo É o Amor

Vanessa Moraes

,

Henrique Figueira

Ao Rei da Eternidade

5:03

11

Трек Por Tua Causa

Por Tua Causa

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:48

12

Трек Tudo Bem

Tudo Bem

Vanessa Moraes

Ao Rei da Eternidade

3:36

Multiculturarte
Волна по релизу

