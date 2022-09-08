О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Wagma

Wagma

Сингл  ·  2022

Khudai Ba Saba ki

#Со всего мира
Wagma

Артист

Wagma

Релиз Khudai Ba Saba ki

#

Название

Альбом

1

Трек Khudai Ba Saba ki

Khudai Ba Saba ki

Wagma

Khudai Ba Saba ki

5:46

Информация о правообладателе: Zk Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Gharib Gula
Gharib Gula2024 · Сингл · Wagma
Релиз Baley Baley Orbal Mey
Baley Baley Orbal Mey2024 · Сингл · Wagma
Релиз Janana Las Da Meni Raka Tapay
Janana Las Da Meni Raka Tapay2024 · Сингл · Wagma
Релиз Yar Musafara Raza Watan Ta Rasha
Yar Musafara Raza Watan Ta Rasha2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Halak Toora Da Longy Chinar Ye Wana
Da Halak Toora Da Longy Chinar Ye Wana2024 · Альбом · Wagma
Релиз Zama Khaist Da
Zama Khaist Da2024 · Сингл · Wagma
Релиз Wayi Wayi
Wayi Wayi2024 · Сингл · Wagma
Релиз Uff Uff Da Starge
Uff Uff Da Starge2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Waley Waley
Da Waley Waley2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Hejar Shapa
Da Hejar Shapa2024 · Альбом · Wagma
Релиз Da Loyo Loyo Qudrathoono Raba
Da Loyo Loyo Qudrathoono Raba2024 · Сингл · Wagma
Релиз Jora Tappy
Jora Tappy2024 · Сингл · Wagma
Релиз Bya Watan Ta Kla Razay
Bya Watan Ta Kla Razay2024 · Сингл · Wagma
Релиз Ta Pa Khapla Khanda
Ta Pa Khapla Khanda2024 · Сингл · Wagma
Релиз Kala Chi Zama Da Maarg
Kala Chi Zama Da Maarg2024 · Сингл · Wagma
Релиз Azair Bar Bar Gura
Azair Bar Bar Gura2024 · Сингл · Wagma
Релиз Wagma Jawabi Tapey
Wagma Jawabi Tapey2024 · Сингл · Wagma
Релиз Raqeeb
Raqeeb2024 · Сингл · Wagma
Релиз Ashiqan darpase di
Ashiqan darpase di2024 · Сингл · Wagma
Релиз Ghareebi Kha Da
Ghareebi Kha Da2024 · Сингл · Khayal Muhammad

Похожие артисты

Wagma
Артист

Wagma

Uttara Kelkar
Артист

Uttara Kelkar

Sanjay Sawant
Артист

Sanjay Sawant

Ahmad Gul
Артист

Ahmad Gul

Peer Muhammad
Артист

Peer Muhammad

Shakthi
Артист

Shakthi

Anwar Khayal
Артист

Anwar Khayal

Priyanka Jain
Артист

Priyanka Jain

Kovai Murali
Артист

Kovai Murali

Peer Muhammed
Артист

Peer Muhammed

A Jangi Reddy
Артист

A Jangi Reddy

Babu Fakir
Артист

Babu Fakir

Khumari
Артист

Khumari