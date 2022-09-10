Информация о правообладателе: Zk Production
Сингл · 2022
Narai Narai Baran Warege Mazigar Da
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Sakht Mareez2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Margandai Da2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Malgare Da Manzoor2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Yu Mast Da Azadi Attarn Kawo islamabad k2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Chargan2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Muhajir Na Ye2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Dwa Ashiqan Sara Bayalegi Tapeze2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Zhwand Waka Masti Oka2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Zindagi Badlawam2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Grone Der Jar Me K2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Ghamjane Tappey2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Toba La Janga2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Zhobale Yama2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Hamza Ranrha Shwa Ali Ali Waya Qawali2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Ghwande Mande2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Pe Wochawa De Manze Ghane2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Zarke Dere Gade Wade Mamele Di2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Sterge De Serchake Di2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Da Punjab Dashte Zarghone Shwe2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat
Preghla Ta Drima Tapey2023 · Сингл · Shoukat Aziz Shoukat