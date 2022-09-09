Информация о правообладателе: Mahi Record
Сингл · 2022
Ara ke mela me
Jhoothe Vaade2025 · Сингл · Pankaj Singh
Lahe Lahe Lahanga Rangai2024 · Сингл · Pankaj Singh
Kawna Ke Din Ba Barat Leke Aai2024 · Сингл · Tanya Jha
Chadh Gail Sawan Mahinawa2023 · Сингл · Pankaj Singh
Kanwar Dha Lele Bani2023 · Сингл · Pankaj Singh
Mithai Na Khali Baba2023 · Сингл · Pankaj Singh
Jalawa Chadha Dem2023 · Сингл · Pankaj Singh
Deghar Bani Mahadev Ji2023 · Сингл · Pankaj Singh
Gadiya Se Gail Bani2023 · Сингл · Pankaj Singh
Baba Ke Duari Jayem2023 · Сингл · Pankaj Singh
Damru Wala Baba2023 · Сингл · Pankaj Singh
Magahiya Jawan ke Bahin Chodai2023 · Сингл · Pankaj Singh
Aara Jila Ke Babuan2023 · Сингл · Pankaj Singh
Ham Tohar Jija Tu Hamar Sali2023 · Сингл · Pankaj Singh
Bhaginwa Ke Fuaa2023 · Сингл · Pankaj Singh
Goli Mar Lebo Dilva Me2023 · Сингл · Pankaj Singh
Karabo Viha Khagriya Me2023 · Сингл · Pankaj Singh
Meri Najariya Ladi Hai2023 · Сингл · Pankaj Singh
Kritiya Ke Gata2022 · Сингл · Pankaj Singh
Sariyo na laila saiya2022 · Сингл · Pankaj Singh