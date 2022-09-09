О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

RENE BAHIA

RENE BAHIA

Сингл  ·  2022

Puta Não Mente

Контент 18+

#Латинская
RENE BAHIA

Артист

RENE BAHIA

Релиз Puta Não Mente

#

Название

Альбом

1

Трек Puta Não Mente

Puta Não Mente

RENE BAHIA

Puta Não Mente

2:42

Информация о правообладателе: RENE BAHIA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Termina Comigo Primeiro
Termina Comigo Primeiro2025 · Сингл · RENE BAHIA
Релиз Me Ame Agora
Me Ame Agora2025 · Сингл · RENE BAHIA
Релиз Tras Mais uma Garrafa de Whisky
Tras Mais uma Garrafa de Whisky2024 · Сингл · RENE BAHIA
Релиз Meu Amor
Meu Amor2023 · Сингл · RENE BAHIA
Релиз Ei Princesinha
Ei Princesinha2023 · Сингл · Wesley Lima
Релиз Sofredor do Ano
Sofredor do Ano2023 · Сингл · RENE BAHIA
Релиз Sofredor do Ano
Sofredor do Ano2022 · Сингл · RENE BAHIA
Релиз Puta Não Mente
Puta Não Mente2022 · Сингл · RENE BAHIA
Релиз Mulher de Família
Mulher de Família2022 · Сингл · RENE BAHIA

Похожие артисты

RENE BAHIA
Артист

RENE BAHIA

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож