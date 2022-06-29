Информация о правообладателе: Anjelo Rocha
Сингл · 2022
Sem o Teu Amor
Vagabundo Apaixonado - Brega do Loirinho - Isso É Anjelo Rocha Bebê!2025 · Сингл · Anjelo Rocha
Como É Que Pode Bem - Brega do Loirinho2025 · Сингл · Anjelo Rocha
O Loirinho Chegou2024 · Сингл · Anjelo Rocha
Bye Love You Tecno Melody2024 · Сингл · Anjelo Rocha
Ainda Queima a Esperança2024 · Сингл · Anjelo Rocha
Você Nunca Sonhou2024 · Сингл · Anjelo Rocha
Já Te Esqueci2024 · Сингл · Anjelo Rocha
Bye Love You2023 · Сингл · Anjelo Rocha
Projeto 332023 · Альбом · Anjelo Rocha
Mantra Abertura 332023 · Сингл · Anjelo Rocha
Onda do I Love You2023 · Сингл · Anjelo Rocha
Porra de Coração2023 · Сингл · Anjelo Rocha
#Só uma Rapidinha2023 · Сингл · Anjelo Rocha
Esquecer2023 · Сингл · Anjelo Rocha
Sem Cê Merecer2022 · Сингл · Anjelo Rocha
Sem o Teu Amor2022 · Сингл · Anjelo Rocha