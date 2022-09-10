О нас

P Flavor

P Flavor

,

Medayork Records

Альбом  ·  2022

Digalo Mi Fai

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
P Flavor

Артист

P Flavor

Релиз Digalo Mi Fai

#

Название

Альбом

1

Трек En la Zona ( Intro Parte 1)

En la Zona ( Intro Parte 1)

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

1:48

2

Трек Digalo Mi Fai ( Intro Parte 2)

Digalo Mi Fai ( Intro Parte 2)

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

2:36

3

Трек La Vamos a Romper

La Vamos a Romper

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

3:22

4

Трек Borracho ( Copa Tras Copa)

Borracho ( Copa Tras Copa)

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

4:11

5

Трек Desde Ma Hood

Desde Ma Hood

P Flavor

,

Medayork Records

,

Queen Medina

Digalo Mi Fai

3:47

6

Трек Como Fue

Como Fue

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

3:06

7

Трек Todo

Todo

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

3:33

8

Трек Relativo

Relativo

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

4:02

9

Трек Oulala

Oulala

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

3:48

10

Трек Ya Oyó

Ya Oyó

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

2:57

11

Трек En Mi Salsa

En Mi Salsa

P Flavor

,

Medayork Records

Digalo Mi Fai

4:17

Информация о правообладателе: MEDAYORK RECORDS
Волна по релизу
