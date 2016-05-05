О нас

Digo Ferreira

Digo Ferreira

Альбом  ·  2016

Renascendo

#Джаз
Digo Ferreira

Артист

Digo Ferreira

Релиз Renascendo

#

Название

Альбом

1

Трек Renascendo

Renascendo

Digo Ferreira

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

6:32

2

Трек Casa Nova

Casa Nova

Digo Ferreira

,

Beto Correa

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

7:09

3

Трек Voando Alto

Voando Alto

Digo Ferreira

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

6:33

4

Трек Samba Lelê

Samba Lelê

Digo Ferreira

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

4:23

5

Трек Choro pra Dona Vera

Choro pra Dona Vera

Digo Ferreira

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

4:28

6

Трек As Notas Que Aqui Gouveam

As Notas Que Aqui Gouveam

Digo Ferreira

,

Fábio Gouvea

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

7:47

7

Трек Pai e Filho do Espírito Santo

Pai e Filho do Espírito Santo

Digo Ferreira

,

Danielle Domingos

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

3:14

8

Трек Corra e Olha o Céu

Corra e Olha o Céu

Digo Ferreira

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

6:59

9

Трек Gratidão

Gratidão

Digo Ferreira

,

Ramon Vieira

,

Barba Marques

,

Manu Percussão

,

Fábio Serra

,

Thiago Brisola

,

Marco Corrêa

Renascendo

5:38

10

Трек Pai e Filho do Espírito Santo

Pai e Filho do Espírito Santo

Digo Ferreira

,

Arismar do Espírito Santo

,

Thiago Espirito Santo

,

Dô de Carvalho

,

Tiago Mecatti

Renascendo

7:48

11

Трек Renascendo

Renascendo

Digo Ferreira

,

Danielle Domingos

,

Dô de Carvalho

,

Junior Chiaparini

,

Tiago Mecatti

Renascendo

5:07

Информация о правообладателе: Digo Ferreira
