Davi Oliveira frc

Davi Oliveira frc

Альбом  ·  2020

Memórias de Machu Picchu em 2012, Vol. 1

#Фолк
Davi Oliveira frc

Артист

Davi Oliveira frc

Релиз Memórias de Machu Picchu em 2012, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек In Lak'ech Eu Sou o Outro Você

In Lak'ech Eu Sou o Outro Você

Davi Oliveira frc

,

Felipe Miranda

Memórias de Machu Picchu em 2012, Vol. 1

8:02

2

Трек Infinito Estrelar - Om Tat Sat Chit Ananda

Infinito Estrelar - Om Tat Sat Chit Ananda

Davi Oliveira frc

,

José Mauricio Miranda

Memórias de Machu Picchu em 2012, Vol. 1

5:26

3

Трек Te Firma Meu Filho

Te Firma Meu Filho

Davi Oliveira frc

,

José Mauricio Miranda

Memórias de Machu Picchu em 2012, Vol. 1

2:08

4

Трек Agradecimentos a Divina Mãe Kuan Yin

Agradecimentos a Divina Mãe Kuan Yin

Davi Oliveira frc

Memórias de Machu Picchu em 2012, Vol. 1

4:51

5

Трек Chue Chuá Brilho das Ondas do Mar (Acústico)

Chue Chuá Brilho das Ondas do Mar (Acústico)

Davi Oliveira frc

,

José Mauricio Miranda

,

Felipe Miranda

,

Sirlei Miranda

Memórias de Machu Picchu em 2012, Vol. 1

4:11

6

Трек Ly-O-Lay Aleloya (Remix)

Ly-O-Lay Aleloya (Remix)

Davi Oliveira frc

Memórias de Machu Picchu em 2012, Vol. 1

8:15

Информация о правообладателе: Davi Oliveira frc
Волна по релизу

