Gnawa de Bruxelles

Gnawa de Bruxelles

,

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

Альбом  ·  2019

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

Gnawa de Bruxelles

Артист

Gnawa de Bruxelles

Релиз Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

#

Название

Альбом

1

Трек Sama Bleu (Live)

Sama Bleu (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

5:30

2

Трек Issawa Ijexá Sufi funk (Live)

Issawa Ijexá Sufi funk (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

5:24

3

Трек Sid Moussa Iemanjá (Live)

Sid Moussa Iemanjá (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

10:39

4

Трек É hoje É hoje (Live)

É hoje É hoje (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

5:02

5

Трек Baque Forte / Jilala (Live)

Baque Forte / Jilala (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

6:52

6

Трек Sid Haba Caboclo (Live)

Sid Haba Caboclo (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

9:00

7

Трек Tribu Marrocaine (Live)

Tribu Marrocaine (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

5:48

8

Трек Sid Sma Xangô Iansã (Live)

Sid Sma Xangô Iansã (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

11:12

9

Трек Jam Gnawa Sid Hausa (Live)

Jam Gnawa Sid Hausa (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

9:52

10

Трек Bendir (Live)

Bendir (Live)

DJ Tudo e sua gente de todo lugar

,

Gnawa de Bruxelles

Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019

6:00

Информация о правообладателе: Mundo Melhor
Релиз Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 2019
Gaia Musica, Vol. 2: Live at Handelsbeurs at Gnawa Ghent Festival 20192019 · Альбом · Gnawa de Bruxelles

