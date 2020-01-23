О нас

SOS

SOS

,

UCLÃ

Сингл  ·  2020

Vida de Farsa

Контент 18+

#Хип-хоп
SOS

Артист

SOS

Релиз Vida de Farsa

#

Название

Альбом

1

Трек Tudo

Tudo

UCLÃ

,

SOS

,

Duzz

,

Peu Canetabeats

Vida de Farsa

3:32

2

Трек 6 Manos

6 Manos

UCLÃ

,

SOS

,

Duzz

,

Sobs

Vida de Farsa

3:07

3

Трек Sem

Sem

UCLÃ

,

SOS

,

Sueth

,

Sobs

Vida de Farsa

3:21

4

Трек Em Vão

Em Vão

UCLÃ

,

SOS

,

Duzz

,

Nog

Vida de Farsa

3:39

Информация о правообладателе: UCLÃ - Unindo Culturas Liricamente Argumentando
