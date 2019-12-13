Информация о правообладателе: TH Records
Сингл · 2019
Luzes da Cidade
Другие альбомы артиста
Mais Coragem2024 · Сингл · Joao Batista
Me Dá uma Chance?2023 · Сингл · Joao Batista
Cego de Jericó2023 · Альбом · Joao Batista
(Sem) Com Drama2023 · Сингл · Joao Batista
São João2023 · Альбом · Cosme Bayer
Mal Me Quer, Bem Me Quer2020 · Сингл · Joao Batista
Mudança2020 · Альбом · Joao Batista
Luzes da Cidade2019 · Сингл · Joao Batista