О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gianni

Gianni

Сингл  ·  2020

Lento

#Дэнсхолл
Gianni

Артист

Gianni

Релиз Lento

#

Название

Альбом

1

Трек Lento

Lento

Gianni

Lento

2:26

Информация о правообладателе: Gianni X
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Все что я хочу
Все что я хочу2025 · Сингл · Gianni
Релиз Nights (feat. Gianni)
Nights (feat. Gianni)2025 · Сингл · Vibeats
Релиз Dirtyside
Dirtyside2024 · Сингл · Gianni
Релиз Giulietta
Giulietta2024 · Сингл · Gianni
Релиз Iniciales
Iniciales2024 · Сингл · Gianni
Релиз Un Finde En La Isla
Un Finde En La Isla2024 · Сингл · Gianni
Релиз Elnadiya
Elnadiya2024 · Сингл · Gianni
Релиз Caliente Como El Sol
Caliente Como El Sol2024 · Сингл · Gianni
Релиз Cuzco
Cuzco2023 · Сингл · Gianni
Релиз Do U?
Do U?2023 · Сингл · Vvs Yucky
Релиз Agua
Agua2023 · Сингл · Gianni
Релиз Tempeh
Tempeh2023 · Сингл · Gianni
Релиз Mist
Mist2023 · Сингл · Gianni
Релиз Snorkel
Snorkel2023 · Сингл · Gianni
Релиз Lindo
Lindo2023 · Сингл · Gianni
Релиз Jazzy
Jazzy2023 · Сингл · Gianni
Релиз The Mermaid
The Mermaid2023 · Сингл · Gianni
Релиз Laticce
Laticce2023 · Сингл · Gianni
Релиз Rage of Freedom
Rage of Freedom2022 · Сингл · Gianni
Релиз El Tlfn
El Tlfn2022 · Сингл · Gianni

Похожие артисты

Gianni
Артист

Gianni

Deep House Party
Артист

Deep House Party

George Dice
Артист

George Dice

Mark Bassano
Артист

Mark Bassano

Robbie Dupree
Артист

Robbie Dupree

Mandelbarth
Артист

Mandelbarth

Vacay Club
Артист

Vacay Club

Mellow
Артист

Mellow

Bjerke
Артист

Bjerke

Zwette
Артист

Zwette

Achtabahn
Артист

Achtabahn

Latimore
Артист

Latimore

Jess Williamson
Артист

Jess Williamson