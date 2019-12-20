О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Chikis Ra

Chikis Ra

Сингл  ·  2019

Tantas Cosas

#Рэп
Chikis Ra

Артист

Chikis Ra

Релиз Tantas Cosas

#

Название

Альбом

1

Трек Tantas Cosas

Tantas Cosas

Chikis Ra

Tantas Cosas

3:17

Информация о правообладателе: Zona Klandestina Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Asi Soy Yo
Asi Soy Yo2025 · Сингл · Chikis Ra
Релиз El Más Ondeado
El Más Ondeado2025 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Recuerdos del Ayer, Vol. 1
Recuerdos del Ayer, Vol. 12025 · Альбом · Chikis Ra
Релиз Consumo
Consumo2025 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Al Tiro
Al Tiro2025 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Richard M@Madas
Richard M@Madas2025 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Ni Te Topo
Ni Te Topo2024 · Сингл · Alan Sdr
Релиз Chuleta Ahumada
Chuleta Ahumada2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Zapatito Blanco
Zapatito Blanco2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Mientras Le Fumo
Mientras Le Fumo2024 · Сингл · La calle manda
Релиз Paloma Blanca
Paloma Blanca2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Prendete Otro
Prendete Otro2024 · Сингл · Rojo SL
Релиз Verde Como Iguana
Verde Como Iguana2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Suena el Boom Bap
Suena el Boom Bap2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Corazon de Cristal
Corazon de Cristal2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Bien Beliko
Bien Beliko2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Prendan los Blones
Prendan los Blones2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Mamasita
Mamasita2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Soy de la Calle
Soy de la Calle2024 · Сингл · Chikis Ra
Релиз Bien Siriguayo
Bien Siriguayo2024 · Сингл · Kalako Parga Oficial

Похожие артисты

Chikis Ra
Артист

Chikis Ra

Maluma
Артист

Maluma

Marc Anthony
Артист

Marc Anthony

Prince Royce
Артист

Prince Royce

Yandel
Артист

Yandel

Sebastián Yatra
Артист

Sebastián Yatra

Myke Towers
Артист

Myke Towers

Zion and Lennox
Артист

Zion and Lennox

Aventura
Артист

Aventura

Manuel Turizo
Артист

Manuel Turizo

Camilo
Артист

Camilo

Beéle
Артист

Beéle

Reik
Артист

Reik