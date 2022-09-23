О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Приступ
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Я захотел быть рядом с тобой
Я захотел быть рядом с тобой2025 · Сингл · Приступ
Релиз Причиняет боль
Причиняет боль2023 · Сингл · Приступ
Релиз Я так устал
Я так устал2023 · Сингл · Приступ
Релиз Я буду петь пока не заткнут
Я буду петь пока не заткнут2023 · Сингл · Приступ
Релиз Я люблю свою музыку, идите наху1
Я люблю свою музыку, идите наху12023 · Альбом · Приступ
Релиз О чем писать
О чем писать2023 · Сингл · Приступ
Релиз 11:11
11:112023 · Сингл · Приступ
Релиз Тело
Тело2023 · Сингл · Приступ
Релиз Может нас убьют
Может нас убьют2023 · Сингл · выгорание
Релиз Не поменять
Не поменять2022 · Сингл · Приступ
Релиз Представитель обмана
Представитель обмана2022 · Альбом · Приступ
Релиз Я уничтожил все-003
Я уничтожил все-0032022 · Сингл · Приступ
Релиз Родился
Родился2022 · Сингл · Приступ
Релиз Я ненавижу тебя, но тебя не встречал
Я ненавижу тебя, но тебя не встречал2022 · Сингл · Приступ
Релиз Продолжение меня
Продолжение меня2022 · Сингл · Приступ
Релиз Дешëвая харизма
Дешëвая харизма2022 · Сингл · Приступ
Релиз Разбить и уничтожить
Разбить и уничтожить2022 · Альбом · Приступ
Релиз После дождя
После дождя2022 · Сингл · Приступ
Релиз Я рок?
Я рок?2021 · Сингл · ЧИЗЯ
Релиз Дела для дураков
Дела для дураков2021 · Альбом · Приступ

Похожие артисты

Приступ
Артист

Приступ

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож