Альбом · 2022
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
#
Название
Альбом
1
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:42
2
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:00
3
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:45
4
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:10
5
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:24
6
Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Araucarius ~ the Guardian of the Forest)
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
0:30
7
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:34
8
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:50
9
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:34
10
Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Map Theme - Kashmira - Chapter 8: Keep Fighting)
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:52
11
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:12
12
Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 10: Swinging Under the Clouds)
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:54
13
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:21
14
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
3:12
15
Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Motenay ~ the Lord of the Southwest Wind)
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
0:36
16
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:27
17
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:36
18
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
3:06
19
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:41
20
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
0:34
21
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:31
22
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:20
23
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
2:25
24
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
1:57
25
Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Zelo ~ the Snow Mountain Spirit)
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
0:34
26
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
0:32
27
Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)
0:32
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции