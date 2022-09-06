О нас

Sabrielle Augustin

Sabrielle Augustin

Альбом  ·  2022

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

#Инструментальная
Sabrielle Augustin

Артист

Sabrielle Augustin

Релиз Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

#

Название

Альбом

1

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Title Page)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Title Page)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:42

2

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Araucarius - Chapter 1: And You, Ginkgo, Run!)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Araucarius - Chapter 1: And You, Ginkgo, Run!)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:00

3

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Araucarius - Chapter 2: The Blackthorn)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Araucarius - Chapter 2: The Blackthorn)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:45

4

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Araucarius - Chapter 3: Forest Caves)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Araucarius - Chapter 3: Forest Caves)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:10

5

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Araucarius - Chapter 4: Piston Noise)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Araucarius - Chapter 4: Piston Noise)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:24

6

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Araucarius ~ the Guardian of the Forest)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Araucarius ~ the Guardian of the Forest)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

0:30

7

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Kashmira - Chapter 5: Boiling Envy)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Kashmira - Chapter 5: Boiling Envy)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:34

8

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Kashmira - Chapter 6: Pile of Ashes)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Kashmira - Chapter 6: Pile of Ashes)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:50

9

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Kashmira - Chapter 7: Ups and Downs)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Kashmira - Chapter 7: Ups and Downs)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:34

10

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Map Theme - Kashmira - Chapter 8: Keep Fighting)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Map Theme - Kashmira - Chapter 8: Keep Fighting)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:52

11

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 9: The Motenay's World)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 9: The Motenay's World)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:12

12

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 10: Swinging Under the Clouds)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 10: Swinging Under the Clouds)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:54

13

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 11: The Gusts of Wind)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 11: The Gusts of Wind)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:21

14

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 12: Simple Question)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Motenay - Chapter 12: Simple Question)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

3:12

15

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Motenay ~ the Lord of the Southwest Wind)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Motenay ~ the Lord of the Southwest Wind)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

0:36

16

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Khibra - Chapter 13: Khibra's Magic Flower)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Khibra - Chapter 13: Khibra's Magic Flower)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:27

17

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Khibra - Chapter 14: The Unsteady Planking)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Khibra - Chapter 14: The Unsteady Planking)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:36

18

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Khibra - Chapter 15: Sparkling Spheres)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Khibra - Chapter 15: Sparkling Spheres)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

3:06

19

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Khibra - Chapter 16: Oh, Khibra)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Khibra - Chapter 16: Oh, Khibra)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:41

20

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Khibra ~ the Dream Mistress)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Khibra ~ the Dream Mistress)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

0:34

21

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Chapter 17: Zelo Is Near)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Chapter 17: Zelo Is Near)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:31

22

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Chapter 18: Brittle Ice Floes)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Chapter 18: Brittle Ice Floes)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:20

23

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Chapter 19: Freezing Breath)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Chapter 19: Freezing Breath)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:25

24

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Chapter 20: Clouds Swimming Over)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Chapter 20: Clouds Swimming Over)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

1:57

25

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Zelo ~ the Snow Mountain Spirit)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Battle Theme - Zelo ~ the Snow Mountain Spirit)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

0:34

26

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Storyline Theme)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Storyline Theme)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

0:32

27

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Ginkgo's Theme - Orchestral Storyline Theme)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Ginkgo's Theme - Orchestral Storyline Theme)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

0:32

28

Трек Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Extra Track)

Ginkgo & the Celestial Mirror Ost (Zelo - Extra Track)

Sabrielle Augustin

Ginkgo & the Celestial Mirror (Original Game Soundtrack)

2:44

Информация о правообладателе: Sabrielle Augustin
