О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Дмитрий Юрин

Дмитрий Юрин

Альбом  ·  2022

Человек у солнца

#Инструментальная
Дмитрий Юрин

Артист

Дмитрий Юрин

Релиз Человек у солнца

#

Название

Альбом

1

Трек Человек у Солнца

Человек у Солнца

Дмитрий Юрин

Человек у солнца

1:35

2

Трек Дитя ветров

Дитя ветров

Дмитрий Юрин

Человек у солнца

3:47

3

Трек Плонетянин

Плонетянин

Дмитрий Юрин

Человек у солнца

3:23

4

Трек Дорога из пепла

Дорога из пепла

Дмитрий Юрин

Человек у солнца

3:35

5

Трек Узор секунд

Узор секунд

Дмитрий Юрин

Человек у солнца

3:27

6

Трек Солнце и Луна

Солнце и Луна

Дмитирий Юрин

Человек у солнца

3:46

7

Трек Пыль веков

Пыль веков

Дмитрий Юрин

Человек у солнца

4:00

8

Трек Безмолвие

Безмолвие

Дмитрий Юрин

Человек у солнца

1:50

Информация о правообладателе: Дмитрий Юрин
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Parallel
Parallel2025 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Киберти
Киберти2025 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Молния спускается с луны
Молния спускается с луны2025 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Инсайт
Инсайт2025 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Инсайт
Инсайт2025 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Рифф-эпос
Рифф-эпос2024 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Эра
Эра2024 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Падать вверх
Падать вверх2024 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Время в перёд
Время в перёд2023 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Знак свыше
Знак свыше2023 · Альбом · Дмитрий Юрин
Релиз Критана
Критана2023 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Джем
Джем2022 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Человек у солнца
Человек у солнца2022 · Альбом · Дмитрий Юрин
Релиз Бласт
Бласт2022 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Резонанс
Резонанс2022 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Слэм
Слэм2022 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Узор секунд
Узор секунд2022 · Альбом · Дмитрий Юрин
Релиз Дорога из пепла
Дорога из пепла2021 · Сингл · Дмитрий Юрин
Релиз Биосимфони
Биосимфони2021 · Альбом · Дмитрий Юрин
Релиз В отрыв
В отрыв2021 · Сингл · Дмитрий Юрин

Похожие артисты

Дмитрий Юрин
Артист

Дмитрий Юрин

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож