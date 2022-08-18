Информация о правообладателе: Sudeep Helavar
Сингл · 2022
Swadar Aatti Magal
Другие альбомы артиста
Hudagi Sikar Sitti Hodi2022 · Сингл · Janapada Track
Baju Gyangin Gelathi2022 · Сингл · Janapada Track
Swadar Aatti Magal2022 · Сингл · Janapada Track
Mutyar Yar Yar Yar2022 · Сингл · Janapada Track
Dur Dind Gelathi Ninn2022 · Сингл · Janapada Track
Bitt Hogak Nintalo2022 · Сингл · Janapada Track
Maretu Hodeya Nanna2022 · Сингл · Janapada Track
Sann Mattigi Sitt Aagbyad Sanchana2022 · Сингл · Janapada Track
Panchamigi E Sala Tavarigi Ba2022 · Сингл · Janapada Track
Manas Kottidni2022 · Сингл · Janapada Track
Bhagyad Jyoti2022 · Сингл · Janapada Track
Obbana Jodi Iraka Agalika2022 · Сингл · Janapada Track