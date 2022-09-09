Информация о правообладателе: RizaNova
Сингл · 2022
Axmoq qiz
10 лайков
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Tegmading2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Katta rivoyat2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Uylan dema2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Yo'q qilding2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Ota-ona2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Guli-guli2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Ayiq2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Ko'cha meni do'stim2025 · Сингл · Isomiddin Nur
5 ta jo'ra2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Bechora bola2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Choyxona mendan2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Otam yo'q2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Zor-zor2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Jodugar2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Negativlarga2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Chin sevgi2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Ko'rmadim2025 · Сингл · Isomiddin Nur
To'yimni buzdi2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Telba yurak2025 · Сингл · Isomiddin Nur
Maktab2025 · Сингл · Isomiddin Nur