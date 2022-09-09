О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Crescendo

Crescendo

Сингл  ·  2022

Выпрыгну нахер из вашей тачки

#Русский рок#Рок
Crescendo

Артист

Crescendo

Релиз Выпрыгну нахер из вашей тачки

#

Название

Альбом

1

Трек Выпрыгну нахер из вашей тачки

Выпрыгну нахер из вашей тачки

Crescendo

Выпрыгну нахер из вашей тачки

5:20

Информация о правообладателе: Captain Drake Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз ช่วงหนึ่งแห่งทรมาน (Acoustic)
ช่วงหนึ่งแห่งทรมาน (Acoustic)2024 · Сингл · Crescendo
Релиз ช่วงหนึ่งแห่งทรมาน
ช่วงหนึ่งแห่งทรมาน2024 · Сингл · Crescendo
Релиз In my mind
In my mind2024 · Сингл · Crescendo
Релиз Oh my
Oh my2024 · Сингл · Crescendo
Релиз Такт
Такт2023 · Сингл · Crescendo
Релиз Maafkan Diriku
Maafkan Diriku2023 · Сингл · Crescendo
Релиз Я боюсь
Я боюсь2023 · Сингл · Crescendo
Релиз Крысиный король
Крысиный король2022 · Сингл · Crescendo
Релиз Desirous
Desirous2022 · Сингл · Crescendo
Релиз Mô Ndoki
Mô Ndoki2022 · Сингл · Crescendo
Релиз Выпрыгну нахер из вашей тачки
Выпрыгну нахер из вашей тачки2022 · Сингл · Crescendo
Релиз Циферблат
Циферблат2022 · Сингл · Crescendo
Релиз Ready!
Ready!2022 · Сингл · Crescendo
Релиз Kirikou
Kirikou2022 · Сингл · Crescendo
Релиз Мысли в голове
Мысли в голове2021 · Сингл · Crescendo
Релиз Holidays On Pluto
Holidays On Pluto2021 · Альбом · Crescendo
Релиз Я вас всех ненавижу
Я вас всех ненавижу2021 · Сингл · Crescendo
Релиз Я ем мясо
Я ем мясо2021 · Сингл · Crescendo
Релиз Holidays on Pluto
Holidays on Pluto2020 · Альбом · Crescendo
Релиз Finally Free
Finally Free2020 · Сингл · Crescendo

Похожие альбомы

Релиз End of You
End of You2025 · Сингл · Poppy
Релиз Все, во что я верю, Сторона А
Все, во что я верю, Сторона А2025 · Альбом · Sellout
Релиз восьмое чудо света
восьмое чудо света2025 · Сингл · без обид
Релиз We Are The Others
We Are The Others2012 · Альбом · Delain
Релиз Одинокая звезда (feat. Маргарита Холошина)
Одинокая звезда (feat. Маргарита Холошина)2019 · Сингл · Хронос
Релиз Сны
Сны2025 · Сингл · punkdepo
Релиз Прости меня
Прости меня2025 · Сингл · Vopross
Релиз 10th Anniversary ALL TIME BEST / Yellow [2010-2020]
10th Anniversary ALL TIME BEST / Yellow [2010-2020]2020 · Альбом · FTIsland
Релиз Ненавижу
Ненавижу2023 · Сингл · grust200
Релиз ЛИМИТ
ЛИМИТ2025 · Сингл · БЭДВЭЙ
Релиз THE BEST DAY2
THE BEST DAY22019 · Альбом · DAY6
Релиз Зеркала
Зеркала2023 · Сингл · Революция

Похожие артисты

Crescendo
Артист

Crescendo

День Кси
Артист

День Кси

Инари
Артист

Инари

МорроЗ
Артист

МорроЗ

Александр Хананин
Артист

Александр Хананин

Woodscream
Артист

Woodscream

Калевала
Артист

Калевала

Эйкумена
Артист

Эйкумена

Тролль гнёт ель
Артист

Тролль гнёт ель

Колизей
Артист

Колизей

Иван Юрчев
Артист

Иван Юрчев

Реанимация
Артист

Реанимация

Mass Defect
Артист

Mass Defect