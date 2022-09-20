О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

НАИВ

НАИВ

,

BaseFace

Сингл  ·  2022

FUCK the Fascist Control! [2022]

#Панк

12 лайков

НАИВ

Артист

НАИВ

Релиз FUCK the Fascist Control! [2022]

#

Название

Альбом

1

Трек FUCK the Fascist Control! [2022]

FUCK the Fascist Control! [2022]

НАИВ

,

BaseFace

FUCK the Fascist Control! [2022]

3:17

Информация о правообладателе: Союз Мьюзик
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Я устал
Я устал2025 · Сингл · ГУДТАЙМС
Релиз 35-летие группы НАИВ (Live at "1930 Moscow", 15 апреля 2023)
35-летие группы НАИВ (Live at "1930 Moscow", 15 апреля 2023)2024 · Альбом · НАИВ
Релиз FUCK the Fascist Control! [2022]
FUCK the Fascist Control! [2022]2022 · Сингл · НАИВ
Релиз Суперзвезда 2022
Суперзвезда 20222021 · Сингл · НАИВ
Релиз Симфопанк
Симфопанк2021 · Альбом · НАИВ
Релиз The Best
The Best2018 · Альбом · НАИВ
Релиз Make Naïve Great Again
Make Naïve Great Again2018 · Альбом · НАИВ
Релиз Герои нашего времени
Герои нашего времени2018 · Сингл · НАИВ
Релиз Трамп! Гоу эвэй!
Трамп! Гоу эвэй!2017 · Сингл · НАИВ
Релиз Я - панк-рокер и алкоголик
Я - панк-рокер и алкоголик2017 · Сингл · НАИВ
Релиз Populism
Populism2015 · Альбом · НАИВ
Релиз Alter Ego
Alter Ego2007 · Альбом · НАИВ
Релиз Обратная сторона любви
Обратная сторона любви2006 · Альбом · НАИВ
Релиз Живой и невредимый
Живой и невредимый2004 · Альбом · НАИВ
Релиз Rock’n'Roll мёртв?
Rock’n'Roll мёртв?2004 · Альбом · НАИВ
Релиз Форева
Форева2002 · Альбом · НАИВ
Релиз Рок
Рок2001 · Альбом · НАИВ
Релиз Оптом и в розницу
Оптом и в розницу2000 · Альбом · НАИВ
Релиз Пост-алкогольные страхи
Пост-алкогольные страхи1997 · Альбом · НАИВ
Релиз Dehumanized States of America
Dehumanized States of America1994 · Альбом · НАИВ

Похожие альбомы

Релиз The Best
The Best2018 · Альбом · НАИВ
Релиз Уже не тот
Уже не тот2021 · Альбом · Йорш
Релиз Гавнорок
Гавнорок2004 · Альбом · F.P.G
Релиз План Ломоносова II
План Ломоносова II2018 · Альбом · План Ломоносова
Релиз #новоестароезлое
#новоестароезлое2018 · Альбом · F.P.G
Релиз Королевы и хулиганы
Королевы и хулиганы2017 · Альбом · ПОРТ(812)
Релиз Стихия
Стихия2010 · Альбом · F.P.G
Релиз #Нетпутиназад
#Нетпутиназад2019 · Альбом · Йорш
Релиз Похуй. Акт первый
Похуй. Акт первый2023 · Альбом · Смех
Релиз Adиdas
Adиdas2014 · Сингл · Brutto
Релиз Улица Свободных - Тараканы!, Pt. 1
Улица Свободных - Тараканы!, Pt. 12018 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

НАИВ
Артист

НАИВ

Элизиум
Артист

Элизиум

План Ломоносова
Артист

План Ломоносова

Потомучто
Артист

Потомучто

ДМЦ
Артист

ДМЦ

Бригадный подряд
Артист

Бригадный подряд

Голос Омерики
Артист

Голос Омерики

F.P.G
Артист

F.P.G

Наконечный
Артист

Наконечный

Декабрь
Артист

Декабрь

Тутта Ларсен
Артист

Тутта Ларсен

Znaki
Артист

Znaki

Операция Пластилин
Артист

Операция Пластилин