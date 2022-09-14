О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Строгий

Строгий

,

Magalyan

Сингл  ·  2022

Прячешь глаза

14 лайков

Строгий

Артист

Строгий

Релиз Прячешь глаза

#

Название

Альбом

1

Трек Прячешь глаза

Прячешь глаза

Строгий

,

Magalyan

Прячешь глаза

3:18

Информация о правообладателе: Crime Time Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Братка
Братка2025 · Сингл · Торба ТРБ
Релиз No Money
No Money2025 · Сингл · Строгий
Релиз ZKGround
ZKGround2025 · Сингл · BEZLICA
Релиз Он плохой
Он плохой2025 · Сингл · Строгий
Релиз Русский солдат
Русский солдат2025 · Сингл · Строгий
Релиз Джамбо брат (Remix by Itz Orbital)
Джамбо брат (Remix by Itz Orbital)2025 · Сингл · Строгий
Релиз На пацанском
На пацанском2025 · Сингл · Строгий
Релиз Wild Far East
Wild Far East2025 · Сингл · Строгий
Релиз Басота
Басота2025 · Сингл · Строгий
Релиз Забрала покой
Забрала покой2025 · Сингл · Строгий
Релиз BlatNike
BlatNike2024 · Сингл · Kadet
Релиз Джамбо брат
Джамбо брат2024 · Сингл · Строгий
Релиз Одна (Cooltoora Remix)
Одна (Cooltoora Remix)2024 · Сингл · Строгий
Релиз Одна
Одна2024 · Сингл · Строгий
Релиз Рамс
Рамс2024 · Сингл · Строгий
Релиз Лучшая
Лучшая2024 · Сингл · Строгий
Релиз Русский автомат
Русский автомат2024 · Сингл · Строгий
Релиз В первых рядах
В первых рядах2023 · Сингл · AntonDevik
Релиз Любит бандита (Amergaliev & Luna ABN Remix)
Любит бандита (Amergaliev & Luna ABN Remix)2023 · Сингл · Строгий
Релиз Crime City
Crime City2023 · Сингл · Строгий

Похожие альбомы

Релиз Персона нон грата
Персона нон грата2021 · Альбом · Истов
Релиз Жизнь моя
Жизнь моя2021 · Сингл · Primo Block
Релиз Кресты и звёзды
Кресты и звёзды2018 · Сингл · T1ONE
Релиз Ноты сердца
Ноты сердца2023 · Сингл · MirON42
Релиз Мама
Мама2022 · Сингл · MirON42
Релиз Благое
Благое2020 · Сингл · Истов
Релиз Ангелы
Ангелы2022 · Сингл · Эдик Аракчеев
Релиз Теплота твоей души
Теплота твоей души2024 · Сингл · MirON42
Релиз Малолетка да гитара
Малолетка да гитара2023 · Сингл · Начитанный
Релиз Я свято верю
Я свято верю2021 · Альбом · MirON42
Релиз Фартовые
Фартовые2023 · Сингл · SKIRIN
Релиз Молодая кровь
Молодая кровь2023 · Сингл · Олег Бодров

Похожие артисты

Строгий
Артист

Строгий

MirON42
Артист

MirON42

Олег Бодров
Артист

Олег Бодров

Bllack-santa
Артист

Bllack-santa

WANTARAM
Артист

WANTARAM

НЕВСКИЙ
Артист

НЕВСКИЙ

Primo Block
Артист

Primo Block

SKIRIN
Артист

SKIRIN

PORTNOV
Артист

PORTNOV

L.S.T
Артист

L.S.T

Dani Raid
Артист

Dani Raid

AntonDevik
Артист

AntonDevik

КЕТСАЛЬ
Артист

КЕТСАЛЬ