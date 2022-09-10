О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DRIP KID

DRIP KID

Сингл  ·  2022

Отпусти

#Русский рэп#Хип-хоп
DRIP KID

Артист

DRIP KID

Релиз Отпусти

#

Название

Альбом

1

Трек Отпусти

Отпусти

DRIP KID

Отпусти

2:01

Информация о правообладателе: DRIP KID
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз GLONASS
GLONASS2025 · Сингл · DRIP KID
Релиз МНЕ ПОХ
МНЕ ПОХ2025 · Сингл · DRIP KID
Релиз ОТSОSЭЙШЕН
ОТSОSЭЙШЕН2025 · Сингл · DRIP KID
Релиз THE END
THE END2024 · Сингл · DRIP KID
Релиз СО ДНА
СО ДНА2024 · Сингл · DRIP KID
Релиз О чем ты?
О чем ты?2024 · Сингл · DRIP KID
Релиз Скучаешь?
Скучаешь?2024 · Сингл · DRIP KID
Релиз STARK
STARK2024 · Сингл · DRIP KID
Релиз В прошлом
В прошлом2024 · Сингл · DRIP KID
Релиз Go Stupid
Go Stupid2024 · Сингл · DRIP KID
Релиз До тебя
До тебя2023 · Сингл · DRIP KID
Релиз ЛиЛ Хо
ЛиЛ Хо2023 · Сингл · DRIP KID
Релиз Зависимость
Зависимость2023 · Сингл · DRIP KID
Релиз Потерял
Потерял2023 · Сингл · DRIP KID
Релиз Stamina Slowed & Reverb
Stamina Slowed & Reverb2022 · Сингл · 808 DEAD
Релиз Отпусти
Отпусти2022 · Сингл · DRIP KID
Релиз Swag Session
Swag Session2022 · Альбом · 808 DEAD
Релиз Stamina (Slowed & Reverb)
Stamina (Slowed & Reverb)2021 · Альбом · 808 DEAD
Релиз Impostor
Impostor2020 · Сингл · DRIP KID

Похожие артисты

DRIP KID
Артист

DRIP KID

808 DEAD
Артист

808 DEAD

Maney
Артист

Maney

ЖАР
Артист

ЖАР

Evelina
Артист

Evelina

Zerno
Артист

Zerno

Minaji
Артист

Minaji

BORFLY
Артист

BORFLY

Mastu
Артист

Mastu

СТРЕЛА
Артист

СТРЕЛА

Ara
Артист

Ara

AEOL
Артист

AEOL

HALAT
Артист

HALAT