Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
ANewPretty

ANewPretty

Альбом  ·  2022

Assed Out

Контент 18+

#Хип-хоп
ANewPretty

Артист

ANewPretty

Релиз Assed Out

#

Название

Альбом

1

Трек Wake up Smiling

Wake up Smiling

ANewPretty

Assed Out

2:59

2

Трек Spark-a-Ling

Spark-a-Ling

ANewPretty

Assed Out

3:45

3

Трек Flawless

Flawless

ANewPretty

Assed Out

2:33

4

Трек Boom Boom Boom

Boom Boom Boom

ANewPretty

Assed Out

3:13

5

Трек Always a Problem

Always a Problem

ANewPretty

Assed Out

3:27

6

Трек World Is Yours

World Is Yours

ANewPretty

Assed Out

3:00

7

Трек God's Promise

God's Promise

ANewPretty

Assed Out

3:03

8

Трек Cash on Delivery (C.O.D)

Cash on Delivery (C.O.D)

ANewPretty

Assed Out

2:13

9

Трек Appeal

Appeal

ANewPretty

Assed Out

3:32

10

Трек Time to Win Now

Time to Win Now

ANewPretty

Assed Out

2:05

11

Трек Who Are You (Identity Crisis)

Who Are You (Identity Crisis)

ANewPretty

Assed Out

2:11

12

Трек Am Not No Gangsta

Am Not No Gangsta

ANewPretty

Assed Out

4:04

13

Трек R.I.C.O

R.I.C.O

ANewPretty

Assed Out

2:16

14

Трек Abc 123

Abc 123

ANewPretty

Assed Out

2:15

15

Трек Playa Man II

Playa Man II

ANewPretty

Assed Out

3:35

16

Трек Always Gracious

Always Gracious

ANewPretty

Assed Out

3:13

17

Трек Hate How I Dominate

Hate How I Dominate

ANewPretty

Assed Out

3:05

18

Трек ReUp

ReUp

ANewPretty

Assed Out

3:19

19

Трек Night Call

Night Call

ANewPretty

Assed Out

2:22

20

Трек Assed Out

Assed Out

ANewPretty

Assed Out

3:33

21

Трек Fuega Nueva

Fuega Nueva

ANewPretty

Assed Out

3:12

Информация о правообладателе: ANewPretty
