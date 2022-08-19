О нас

Awal

Awal

,

Young Doe

Альбом  ·  2022

The Hood Legends

Контент 18+

#Хип-хоп
Awal

Артист

Awal

Релиз The Hood Legends

#

Название

Альбом

1

Трек Intro (feat. Pistolstarter)

Intro (feat. Pistolstarter)

Young Doe

,

Awal

,

Pistolstarter

The Hood Legends

1:49

2

Трек Hood Legends

Hood Legends

Young Doe

,

Awal

The Hood Legends

4:28

3

Трек Hated By Many

Hated By Many

Young Doe

,

Awal

The Hood Legends

3:16

4

Трек Millionaire Overnight (feat. J Stalin)

Millionaire Overnight (feat. J Stalin)

Young Doe

,

Awal

,

J Stalin

The Hood Legends

7:41

5

Трек Kush Music (feat. Berner)

Kush Music (feat. Berner)

Young Doe

,

Awal

,

Berner

The Hood Legends

4:44

6

Трек Smoking (feat. Bravo)

Smoking (feat. Bravo)

Young Doe

,

Awal

,

Bravo

The Hood Legends

4:27

7

Трек I'm Just Trying To Get It

I'm Just Trying To Get It

Young Doe

,

Awal

The Hood Legends

4:53

8

Трек They Don't Know (feat. D.Rich)

They Don't Know (feat. D.Rich)

Young Doe

,

Awal

,

d.Rich

The Hood Legends

4:18

9

Трек Stash Spot (feat. Yung Ruler)

Stash Spot (feat. Yung Ruler)

Young Doe

,

Awal

,

Yung Ruler

The Hood Legends

3:53

10

Трек Problems (feat. Paris)

Problems (feat. Paris)

Young Doe

,

Awal

,

Paris

The Hood Legends

4:00

11

Трек Trust (feat. Stunna Bam)

Trust (feat. Stunna Bam)

Young Doe

,

Awal

,

Stunna Bam

The Hood Legends

5:50

12

Трек Who You Fucking With (feat. Yung Leek)

Who You Fucking With (feat. Yung Leek)

Young Doe

,

Awal

,

Yung Leek

The Hood Legends

3:44

13

Трек Get That Doe

Get That Doe

Young Doe

,

Awal

The Hood Legends

3:32

Информация о правообладателе: GT Digital / Gasman
