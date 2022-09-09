О нас

Rasheed

Rasheed

Альбом  ·  2022

Dopehouse OG

Контент 18+

#Хип-хоп
Rasheed

Артист

Rasheed

Релиз Dopehouse OG

#

Название

Альбом

1

Трек Port Of Houston (feat. Tyme, Baby Bash & Tony Wrecks)

Port Of Houston (feat. Tyme, Baby Bash & Tony Wrecks)

Rasheed

,

Tyme

,

Baby Bash

,

Tony Wrecks

Dopehouse OG

4:00

2

Трек Subway Train (feat. Kartel Mumuit)

Subway Train (feat. Kartel Mumuit)

Rasheed

,

Kartel Mumuit

Dopehouse OG

2:47

3

Трек We Straight (feat. Coast)

We Straight (feat. Coast)

Rasheed

,

Coast

Dopehouse OG

2:22

4

Трек Cutting Trees (feat. Ronnie Spencer, Low G & Gman)

Cutting Trees (feat. Ronnie Spencer, Low G & Gman)

Rasheed

,

Ronnie Spencer

,

LOW G

,

G-Man

Dopehouse OG

4:13

5

Трек My Bad (feat. Tony Wrecks)

My Bad (feat. Tony Wrecks)

Rasheed

,

Tony Wrecks

Dopehouse OG

3:01

6

Трек Flow Skit

Flow Skit

Rasheed

Dopehouse OG

0:15

7

Трек Atl freestyle

Atl freestyle

Rasheed

Dopehouse OG

3:57

8

Трек Bad Day

Bad Day

Rasheed

Dopehouse OG

3:06

9

Трек Straight Up (feat. Zone & PaperBoy Gee)

Straight Up (feat. Zone & PaperBoy Gee)

Rasheed

,

Zone

,

Paperboy Gee

Dopehouse OG

3:55

10

Трек Trap Nikka (feat. Tito da Plug)

Trap Nikka (feat. Tito da Plug)

Rasheed

,

Tito da Plug

Dopehouse OG

4:21

11

Трек Street Cred (Remix) (feat. Trae the Truth)

Street Cred (Remix) (feat. Trae the Truth)

Rasheed

,

Trae the Truth

Dopehouse OG

3:41

12

Трек Dopehouse Ogs (feat. Lucky Luciano)

Dopehouse Ogs (feat. Lucky Luciano)

Rasheed

,

Lucky Luciano

Dopehouse OG

2:25

13

Трек Paradize (feat. Quota)

Paradize (feat. Quota)

Rasheed

,

Quota

Dopehouse OG

3:13

14

Трек Day in the Life (feat. Lil Young)

Day in the Life (feat. Lil Young)

Rasheed

,

Lil Young

Dopehouse OG

3:40

15

Трек Batman Boat

Batman Boat

Rasheed

Dopehouse OG

3:00

16

Трек Rain Skit (feat. Tony Wrecks)

Rain Skit (feat. Tony Wrecks)

Rasheed

,

Tony Wrecks

Dopehouse OG

1:03

17

Трек Endeavourz

Endeavourz

Rasheed

Dopehouse OG

3:47

18

Трек Humanatti (feat. Ticho Brahe)

Humanatti (feat. Ticho Brahe)

Rasheed

,

Ticho Brahe

Dopehouse OG

5:21

19

Трек Power Fiend (feat. Twi Gutta)

Power Fiend (feat. Twi Gutta)

Rasheed

,

Twi Gutta

Dopehouse OG

2:47

20

Трек Turn Up Monster (feat. Eyezlow)

Turn Up Monster (feat. Eyezlow)

Rasheed

,

EyezLow

Dopehouse OG

3:07

21

Трек The Company (feat. Juan Gotti)

The Company (feat. Juan Gotti)

Rasheed

,

Juan Gotti

Dopehouse OG

3:31

22

Трек Carnales

Carnales

Rasheed

Dopehouse OG

4:08

23

Трек Mind Right (feat. SPM)

Mind Right (feat. SPM)

Rasheed

,

SPM

Dopehouse OG

3:25

Информация о правообладателе: GT Digital / 21st Century Dynasty
