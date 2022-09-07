Информация о правообладателе: Sorya Music Haryanvi
Сингл · 2022
Jaat Documentry
Shyama Shyama2024 · Сингл · Shakti Singh
Sanwariya Teri Jai Jai Kaar2024 · Сингл · Shakti Singh
Shyam Singar2024 · Сингл · Shakti Singh
Bhole Ki Kawad2023 · Сингл · Shakti Singh
Mathe Jo Bindlu2023 · Сингл · Shivi
Jaat Documentry2022 · Сингл · Shakti Singh
Fauj Me Jana Chahu Mai2022 · Альбом · Shakti Singh
I Love Indian Army2022 · Альбом · Shakti Singh
Palang Ke Pati2018 · Сингл · Shakti Singh